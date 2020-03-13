دوري «الأولى» يدخل مرحلة الحسم

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اعتباراً من اليوم، مرحلة الحسم، وتنطلق الجولة 17 بثلاث مباريات، تجمع العربي مع دبا الحصن، ومسافي مع البطائح، والذيد مع العروبة، ويلتقي غداً الإمارات المتصدر بـ 36 نقطة، ويلعب الحمرية مع دبا الفجيرة.

ويأمل «الحصن» الوصيف بـ 31 نقطة، في لقائه مع العربي، استعادة نغمة الانتصارات، بقيادة مدربه الجديد فتحي سليم، الذي حل خلفاً لسليمان البلوشي، وبخوض البطائح الثالث برصيد 26، مباراة مهمة في ملعب مسافي، بشعار «الخطأ ممنوع»، من أجل الاقتراب من المركز الثاني، ويستقبل الذيد الثامن «14 نقطة»، فريق مصفوت السادس بـ 22 نقطة.