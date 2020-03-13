مبادرة لدعم «الفخر» عن بعد

بدأت الأندية تنفيذ مبادرات رياضية لاستمرار النشاط الرياضي «عن بعد» التزاماً بالإجراءات الاحترازية بالدولة في مواجهة فيروس كورونا، وأعلن نادي الجزيرة عن مبادرة فريدة من نوعها تتحدى الفيروس وتمنح جمهوره فرصة مساندة لاعبي «الفخر» في مباراته المقبلة أمام العين غداً رغم غياب المشجعين عن مدرجات المباراة، حيث سيكون بإمكان جماهير النادي مواصلة تشجيع الفريق على الإنترنت من خلال رسائل دعم يقومون بتصويرها ومشاركتها قبل أن يتم عرضها للاعبين قبل انطلاق المباراة ثم من خلال اللوحات الإعلانية بالاستاد.

ويمكن لجمهور «فخر أبوظبي» التعبير عن دعمه للفريق من خلال مشاركة رسائلهم على القنوات الرسمية للنادي على «إنستغرام» وعلى «تويتر».

وحفز النادي محبي النادي لدعم اللاعبين من خلال إجراء سحب على هذه المشاركات لمنح الفائزين جائزة خاصة عبارة عن تجربة استثنائية لمشاهدة المباراة في فندق قصر الإمارات الذي يستضيف الحصص التدريبية للجزيرة.

وعبر نيك غارسيا الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة عن إيمانه العميق بالدور الذي تلعبه الجماهير في أي نجاح يحققه الفريق سواء داخل أو خارج الملعب وقال «مع تطبيقنا الاحتياطات الخاصة بعدم حضور الجماهير للمباريات، أردنا أن نضمن لجماهيرنا الوفية أن تكون قادرةً على دعم الفريق والوقوف خلفه عبر طرق جديدة نجمع من خلالها النادي واللاعبين والجماهير معاً من خلال توفير تجربة راقية ومميزة لمشاهدة المباراة بالتعاون مع شركائنا».