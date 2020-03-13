كأس دبي العالمي في موعده بدون جمهور

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 25 لكأس دبي العالمي للخيول إقامة السباق في موعده يوم 28 الجاري من دون حضور جماهيري، وجاء في بيان اللجنة «التزاماً بإجراءات الصحة والسلامة العامة بالدولة والهادفة إلى الوقاية من فيروس كورونا فإنه تقرر إقامة منافسات كأس دبي العالمي لسباق الخيل في موعده 28 الجاري دون جمهور في المناطق العامة أو في مناطق الضيافة مدفوعة القيمة».

وأضاف البيان: «وجب التنويه بأنه تم إلغاء جميع الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث، وأشار البيان إلى أنه يقتصر حضور السباقات على أهل الخيل «الملاك والمدربين والفرسان والسياس»، واللجنة المنظمة وطاقم العمل ورعاة الحدث والإعلاميين المصرح لهم.