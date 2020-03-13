الفجيرة يفتقد جهود الزيودي

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أكد الإيطالي فيفياني مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة، أن فريقه سيفتقد جهود مدافعه المتميز أحمد الزيودي في مواجهة الشارقة غداً بسبب تراكم إنذاراته فيما يستعيد الفريق قلب الدفاع عبد الله النوبي العائد من أداء واجب الخدمة الوطنية، وأكد فيفياني أنه يسعى لتنفيذ وعده لإدارة النادي بإبقاء الفريق مع الكبار في دوري الخليج العربي، مستفيداً من خبراته الفنية في تحقيق هذا الحلم الذي تنتظره جماهير الفريق، لافتاً إلى أن بداية تحقيق هذا الطموح تخطي عقبة الشارقة غداً والإبقاء على النقاط الثلاث بملعب «الذئاب»، واكد أنه ليس متخوفاً من مباراة الشارقة، وأن لاعبي فريقه على درجة كبيرة من الجاهزية.