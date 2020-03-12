هيئة الرياضة تمنع الحضور الجماهيري في كافة الفعاليات الرياضية بالدولة

المصدر: وام

وجهت " الهيئة العامة للرياضة " شركاءها من القطاعين العام والخاص بالالتزام بمنع اجراء التدريبات والمسابقات للرياضيين بعمر 18 سنة فما دون في الأندية العامة والخاصة والأكاديميات والأماكن العامة حتى إشعار آخر، مع منع الحضور الجماهيري في كافة الفعاليات الرياضية التي تقام بالدولة.

و أشادت الهيئة في بيان لها بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجهات المعنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

و أوضحت أنه حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع من جماهير ورياضيين، وتنسيق الجهود للمحافظة على أعلى درجات الوقاية وأخذ التدابير الاحترازية قررت الهيئة تأجيل الفعاليات الرياضية المجتمعية التي يشارك فيها أفراد المجتمع حتى إشعار آخر على أن تستمر الفعاليات الرياضية الآخرى بحضور المعنيين فقط من رياضيين ومنظمين وفرق وأطقم فنية وإدارية فقط، مع التأكيد على الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية اللازمة.

و اشترطت الهيئة وجوب الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة والمجالس الرياضية المعنية لاستضافة أية بطولة أو معسكرات تدريبية تستدعي مشاركة فرق أو رياضيين من خارج الدولة لاتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وكذلك ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل المشاركة في أي بطولة رسمية خارج الدولة.

و أكدت الهيئة وجوب اتخاذ كافة احتياطات السلامة والوقاية والتعقيم المستمر للمنشآت الرياضية في الأندية العامة و الخاصة.. وأوضحت أنه سيتم موافاة المعنيين بأي مستجدات في هذا الشأن بعد التقييم و التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.