حاكم عجمان يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ عيسى بن راشد

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص عزائه و مواساته لجلالة ملك البحرين .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين .