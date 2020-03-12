فيفياني: حظوظ الفجيرة كبيرة في تخطي عقبة الشارقة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الإيطالي فابيو فيفياني، مدرب الفجيرة، أن حظوظ فريقه تبدو كبيرة في عبور عقبة الشارقة والإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الذئاب، وهدفنا مغادرة المركز الحالي الذي لا يشبه الفريق.

مشيراً إلى أنه تحدّث إلى اللاعبين عقب مباراة العين التي خرجنا منها بإيجابيات عديدة، معرباً عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة منها أمام حامل اللقب يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين، كما أشار المدرب إلى أنه ليس متخوفاً من مباراة الشارقة، واعتقد بأن لاعبي فريقه على درجة كبيرة من الجاهزية، ويتوقون إلى مشاركة من خلال اختيارهم في التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة، والتي ستشهد عودة عبد الله النوبي فيما يغيب المدافع أحمد الزيودي بسبب تراكم الإنذارات.

ودعا فيفياني لاعبي فريقه إلى ضرورة استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وقال: «يجب أن يكون اللاعبون في يومهم، وأن يلتزموا بخُطة اللعب والتوجيهات حتى يتحقق لهم النصر على الفريق الضيف»، وأشار المدرب، في رده على الأسئلة، إلى أنه أتى إلى الفجيرة من أجل تثبيت أقدام الفريق مع كبار دوري الخليج العربي، وسيعمل على ذلك بكل ما عنده من خبرات تدريبية، وتمنى أن تخدمهم النتائج في تحقيق طموحات جمهور الذئاب الذي يتمنى بقاء الفريق موسماً ثالثاً على التوالي.

من جانبه، قال خلفان النوبي، لاعب الفجيرة المُعار من شباب الأهلي، إنهم كلاعبين يستشعرون بخُطورة المباريات المتبقية من عمر المسابقة، ولذلك سيكون الخطأ ممنوعاً على كل أفراد الفريق بدءاً من مباراة الشارقة، «وسنحاول تحسين وضعية الفريق الحالية، وسنُعطي كل ما عندنا من أجل الفوز فيما تبقى من مباريات».

وأضاف النوبي: «علينا استغلال ظاهرة الأرض والاستفادة من قيام المباراة على ملعب الفجيرة، وفيما يتعلق بوجود شقيقه عبد الله النوبي معه لأول مرة هذا الموسم في تشكيلة واحدة مع الفجيرة»، أشار خلفان إلى أنهما سيعطيان كل ما عندهما من أجل الفجيرة.