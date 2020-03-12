كايزر: أتوقع ديربي ممتع ومتكافئ مع العين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

توقع الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة ديربي ممتع ومتكافئ مع العين السبت في الجولة 19 للدوري، ويحتل "الزعيم" المركز الثاني في قائمة الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يأتي " فخر أبوظبي" ثالثا بـ 33 نقطة.

وشدد كايزر على أن فريقه يسعى إلى كسب النقاط الثلاث، وايضاً تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وانهاء الموسم في أفضل ترتيب.

واضاف: بالرغم من غياب الجماهير إلا ان المباراة سيشاهدها الكثير عبر شاشات التلفزيون وأن جماهير الجزيرة سيدعمون فريقهم عن بعد، عبر المبادرة التي نظمها النادي.

وتابع: لا خوف على الفريق من فيروس كورونا في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وشخصيا تمنيت ان يحظى الديربي بحضور جماهيري.

وعن الحالة البدنية اكد كايزر غياب مسلم فايز، وعبدالله رمضان وسلطان الغافري وثولاني سيريرو تحت الرقابة الطبية حيث عانوا من إصابة طفيفة، ومشيرا إلى أن المباراة فرصة لمشاركة عدد من نجوم الفريقين في ديربي مهم ومتجدد.