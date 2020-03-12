مدرب العين: نعيش أجواء رائعة وعلينا استغلالها للفوز على الجزيرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يشعر البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، بأن فريقه يزداد قوة بعد كل مباراة ويمر بأوقات رائعة، بعد تأهله لنهائي مسابقة كأس رئيس الدولة أخيرا على حساب الشارقة.

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الجزيرة يوم السبت لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم: سنواجه تحديا جديدا في منافسة مختلفة، وفريقنا يعيش حاليا أفضل أيامه وعلينا الاستفادة من هذه الأجواء الإيجابية الرائعة، والمعنويات العالية، لتحقيق المزيد من المكاسب، مع ادراكنا أن المهمة لن تكون سهلة لأن منافسنا الجزيرة وهو فريق قوي ويلعب بأرضه، ولديه لاعبين يتمتعون بالمهارات العالية، ولكن نحن أيضا لدينا فريق قوى ومتميز، وعلينا أن نستعد جيدا ونعمل على بلوغ الجاهزية الكاملة التي تساعدنا في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

وعبرمدرب العين عن أمله في أن يبلغ جميع اللاعبين مرحلة الاستشفاء الكاملة قبل المواجهة المرتقبة وأضاف: نحن العين وسنقاتل ونضاعف جهودنا من أجل تحقيق الانتصارات ومواصلة الاحتفالات كما فعلنا بعد تأهلنا لنهائي الكأس أخيرا، فأنا شغوف بالاحتفالات ولدينا الثقة ولكن بدون إفراط وهذا ما يعلمه اللاعبون، وبعد احتفالنا بالتأهل إلى نهائي المسابقة، علينا الآن أن نتجه بتركيزنا كله لمواجهة الجزيرة تطلعا لتحقيق الهدف المطلوب.