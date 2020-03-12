شايفر : ركزنا على تدريبات "خفيفة" قبل لقاء إتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

كشف الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس أنه ركز على إخضاع لاعبيه لتدريبات "خفيفة" قبل مقابلة إتحاد كلباء في الجولة 19 من الدوري بعد غد السبت.

مبينا أن الخسارة التي تعرض لها "السماوي" قبل يومين أمام الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة خلقت حالة من "التشويش" وسط اللاعبين ما جعله يركز على نوع مختلف من التدريبات مع توجيه لاعبيه إلى عدم التحدث عن الأخطاء الفردية التي حدثت في تلك المواجهة.

ووصف شايفر مباراة إتحاد كلباء بالمهمة من أجل العودة للإنتصارات ورفع الروح المعنوية، كاشفا عن طريقة لعبه في المباراة بالإعتماد على مهاجمين اثنين مع التركيز على وجود كثافة عددية في وسط الملعب، ذاكرا أن ذلك سببه وجود مهاجمين من الطراز الرفيع في صفوف الفريق المنافس.

وأكد مدرب السماوي وجود بعض الغيابات في صفوف فريقه بقيادة خالد الهاشمي لنيله الإنذار الثالث في مباراة الدوري السابقة، بجانب غياب خميس الحمادي وسلطان الشامسي للإنذار في مباراة كأس رئيس الدولة، مبديا إستغرابه من إنتقال البطاقات الملونة من منافسة إلى أخرى.

ورفض شايفر التعليق على أداء لاعبيه الأجانب وقال انه لايفضل التقسيم بين مواطن وأجنبي لان النتائج تحسب على الجميع سواء في الخسارة أو الفوز.