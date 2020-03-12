العنبري: ايغور يحتاج للراحة من 10 الى 15 يوم

المصدر: الشارقة- عز الدين جادالله

اكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة حاجة المحترف البرازيلي ايغور كورنادو للراحة من ١٠ إلى ١٥ يوميا عقب تعرضه للإصابة في الكاحل في لقاء حتا الماضي.

وأكد العنبري على جاهزية فريقه لمنازلة الفجيرة بعد غد السبت في الجولة 19 لدوري الخليج العربي.وقال العنبري: من الجيد أن تظل ضمن الفرق المنافسة في الدوري؛ وهذا هدفنا خصوصا وأن فارق ٨ نقاط عن شباب الأهلي المتصدر ليس بالكبير.

وكشف مدرب الشارقة عن غياب المدافع شاهين عبد الرحمن للانذار الثاني وكل من: سالم سلطان وايغور وسيف راشد وطارق الخديم للإصابة.

وتوقع العنبري تصاعد أداء لاعبيه في المرحلة المقبلة؛ مشيرا إلى أنهم قدموا مردودا جيدا في لقاء العين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة ولا نستطيع أن نلومهم على الخروج من المسابقة حيث قدموا كل ما لديهم، وثقتنا كبيرة فيهم في ان يكونوا في قمة التركيز في المباريات المتبقية من الدوري.

واختتم عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة حديثه بالقول: نسعى إلى دخول المباراة بتركيز عالي خصوصا وأن اللقاء محطة مهمة من محطات الدوري، وخسارة النقاط تبعد الشارقة نهائيا عن المنافسة.