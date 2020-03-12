رازوفيتش: نخشى من الإرهاق أمام الوحدة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أنه يخشى على فريقه من عامل الإرهاق عندما يقابل الوحدة بعد غد الجمعة في الجولة 19 من الدوري، مشيرا إلى مباراة السماوي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة مساء الثلاثاء والتي إستمرت لإشواط إضافية، ذاكرا ان ذلك أصاب لاعبيه بالإرهاق دون وجود فترة كافية للراحة بين المباراتين.



وأكد رازوفيتش في ذات الوقت صعوبة مهمة فريقه امام أصحاب السعادة وقال: المباراة ستكون صعبة لأننا سنلعب ضد فريق قوي قدم مستويات متميزة في الفترة الأخيرة ويمتلك الطموح الذي يشكل له دافعا كبيرا في الفوز.

وأستطرد المدرب الصربي وقال : نحن أيضا نمتلك الطموح وحددنا هدفنا مؤخرا بالتواجد مع الأربعة الكبار في المقدمة للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، وانا أثق في مقدرة اللاعبين على تقديم مباراة جيدة والقتال 90 دقيقة من أجل الفوز بنقاط المباراة.

وكشف مدرب الظفرة عن غياب خالد بطي للإصابة وعبد الرحمن يوسف لعامل الإيقاف بالبطاقة الحمراء، وأضاف: الموقف غامض بالنسبة لبعض العناصر التي لانعرف مدى جاهزيتها وربما تغيب عن المباراة لكن ذلك سيتحدد يوم اللقاء.