داسيلفا: ظروف كلباء والسماوي متشابهة وهدفنا النقاط

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الاروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء بأنه ذاهبٌ إلى الشامخة من أجل العودة بنتيجة إيجابية عندما يلتقي فريقه ببني ياس يوم السبت المقبل في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة السماوي بأن لاعبي فريقه في أعلى درجات الجاهزية لخُوض المباراة ولا يوجد أي غيابات تعكر صفو الجهاز الفني مشيراً إلى تعافي لاعب الارتكاز منصور البلوشي من الإصابة وجاهزيته للمباراة .

وأشاد المدرب بأداء لاعبيه أمام الجزيرة في الجولة الماضية والتي تعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي لكنه يسعى الى التعويض عبر شباك بني ياس الذي تُشابه ظروفه فريقهم من حيث الأداء في اعقاب تلقيه لأكثر من هزيمة في الآونة الأخيرة ومغادرته بطولة الكاس.

مشيراً الى أن ما يميز السماوي على كلباء هو فارق النقاط الأربعة التي يتفوق بها علينا المدرب الألماني شايفر والذي سيُحاول تعويض الخروج من مسابقة الكاس بتحقيق الفوز على كلباء .

وذكر داسيلفا بانه لايزال قلقاً من اهدار لاعبي فريقه للفرص السهلة التي يحصلوا عليها أمام المرمى ولا يتم استثمارها وسأعمل جاهداً على تصحيحها مشيراً الى انهم حصلوا على عدة فرص أمام الجزيرة ولم تُستغل بالشكل المطلوب من قبل لاعبي النمور .

ودافع المدرب عن الوافدين الجدد في رده على سؤال يتعلق بعدم ظهور كل من البرازيلي وانديرسون بديل البخيت ونافروني فور بديل المجري جوجاك المنتقل للعين مشيراً الى أن الأول جاء لكلباء بعد انتهاء الدوري الكوري وذهابه الى البرازيل التي قضى فيها شهرين من التوقف فيهما عن ممارسة الكرة أما فيما يتعلق بالهولندي نافروني فهو لاعب مميز وتأخر في التأقلم والتجانس مع الفريق لاختلاف الدوري في هولندا و في الأمارات .

من جانبه قال البرتغالي ريكاردو غوميز محترف كلباء بأن استعدادتهم تبدو جيدة ويخوض مباراة السماوي بروح معنوية عالية وهدفهم الفوز خلال هذه المباراة منوهاً الى انه كمهاجم صريح يسعى لمواصلة مغازلة الشباك وقيادة فريقه للانتصارات فيما تبقى من جولات .