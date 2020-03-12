قرعة «بلاي أوف» رجال الصالات اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسحب في الثانية عشرة من ظهر اليوم قرعة «البلاي أوف» لدوري رجال كرة القدم للصالات بين الفرق الخمسة التي ضمنت التأهل وهي البطائح وشباب الأهلي ودبا الحصن والنصر وخورفكان، وسيتم استبعاد صاحب المركز الأول الذي يتنافس عليه 3 فرق البطائح وشباب الأهلي ودبا الحصن.

وأسفرت نتائج مباراتي أول من أمس عن فوز فريق نادي الحمرية على ضيفه الظفرة بنتيجة 4-2 ليتقدم الحمرية إلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط تاركا المركز الأخير إلى فريق نادي مليحة برصيد 9 نقاط وتبادل تسجيل أهداف الحمرية ماتيوس هدفين وأحمد بشر وإبراهيم خالد وسجل للظفرة حمد الشامسي.

وتعادل فريقا اتحاد كلباء والنصر 1-1 وسجل لاتحاد كلباء حمد حسن وللنصر أحمد جاسم في الشوط الأول، ولم يوفق أي من الفريقين في هز شباك الآخر إلى أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الدور الأول ليرفع النصر رصيده إلى 27 نقطة متمسكا بالمركز الرابع.

ويلتقي اليوم فريقا دبا الحصن والنصر في السادسة إلا ربعاً مساءً على ملعب صالة نادي البطائح في نهائي البلاي أوف للنسخة الثانية من دوري الشباب وكان فريق دبا الحصن حامل لقب النسخة الأولى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد حصوله على المركز الأول في الترتيب العام فيما تأهل النصر على حساب خورفكان بفوزه عليه ذهابا 6-3 وتعادله معه في الإياب 3-3 ويحصل البطل على 30 ألف درهم فيما يتسلم الوصيف 20 ألف درهم.

وأكدت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات اكتمال كافة ترتيبات حفل ختام دوري الشباب اليوم، ووجهت الدعوة الى عدد من الشخصيات الرياضية للحضور والمشاركة في تتويج بطل ووصيف النسخة الثانية.