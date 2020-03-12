11 لاعباً يغيبون عن الوصل أمام حتا

المصدر: دبي - علي شدهان

يفتقد فريق الوصل الأول لكرة القدم، خدمات «فريق كامل» مؤلف من 11 لاعباً في مباراته الهامة الجمعة أمام مضيفه حتا ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، في حالة نادرة ربما تحدث لأول مرة ليس في دوري الإمارات فحسب، بل في دوريات دول أخرى.

وتضم قائمة «الفريق الكامل» الذي سيفتقده الوصل رسمياً في مباراة حتا، سلطان المنذري «حارس مرمى» وعبد الرحمن علي «مدافع» وعلي سالمين «وسط» ومحمد سرور «وسط» ويوسف احمد «مهاجم»، وهم الرباعي الذي يتواصل غياب أعضائه منذ فترة ليست بالقصيرة بداعي الإصابة، قبل أن ينضم الثنائي المؤلف من الألماني تراش «وسط» والأكوادوري غايبور «وسط» إلى قائمة الغياب بداعي الإصابة التي تعرضا لها قبل أيام عدة.

واكتمل عقد «الفريق الكامل» الذي سيفتقد الوصل خدمات أعضائه الـ 11 في مباراة حتا، بغياب الرباعي المكون من سالم العزيزي «مدافع» وحمد البلوشي «مدافع» وعلي صالح «وسط» والبرازيلي ويلتون سواريز «مهاجم»، وذلك نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.