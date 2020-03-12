3 إنذارات تُبعد ماجد عن لقاء عجمان

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

يفتقد شباب الأهلي، خدمات حارس مرماه ماجد ناصر، عندما يلتقي عجمان غداً، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي، للإيقاف بالحصول على 3 إنذارات، ويتوقع أن يدافع عن عرين «فرسان دبي» الحارس حسن حمزة. وأكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين للقاء عجمان، وكشف عن عشقه للكرة الهجومية مثل مواطنيه، وأشار إلى صعوبة الجمع بين تدريب الفريقين الأول والرديف بنادي شباب الأهلي.

وعلم «البيان الرياضي»، أن إدارة شباب الأهلي ستعلن خلال الساعات المقبلة، عن المدرب الذي يتولى تدريب فريق الرديف، بعد تصعيد زاراغوسا، لتولي تدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب الأرجنتيني المقال رودولفو أروابارينا.