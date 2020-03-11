الرمادي: الندية تُميز مواجهات عجمان مع شباب الاهلي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي اطمئنانه على فريقه في مواجهته المقبلة أمام مضيفه شباب الاهلي ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، مرجعاً ذلك لطابع الندية الذي يُميز مواجهات عجمان مع شباب الأهلي.

وأكد في الوقت نفسه على صعوبة المباراة لاعتبارات كثيرة من بينها ان المنافس يضم نخبة كبيرة من اللاعبين المعروفين، زيادة على انه المرشح القريب حالياً من بطولة الدوري من ناحية حسابية.

وقال الرمادي ان صعوبة المهمة لن تجعله بأي حال يلعب على نتيجة معينة، وسيكون هدفه تقديم مستوى جيد، ويترك النتيجة للظروف والمهم بالنسبة له التقدم للامام والتحرك من النقطة 18، وأوضح الرمادي ان فريقه مكتمل الصفوف بعودة الثلاثي محمد الشحي وحسن زهران وعصام فائز من الايقاف، وعودة حسين عبد الرحمن وراشد مال الله من الخدمة الوطنية.