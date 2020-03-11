جوران: المباراة صعبة وحذرت اللاعبين من قوة العميد

المصدر: خورفكان- محمد فضل

شدد الصربي جُوران مدرب خورفكان على أهمية وصعوبة مباراة النصر، التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي بملعب آل مكتوم.

وحذر المدرب في الوقت ذاته من قوة المنافس، الذي يمتلك عناصر جيدة ويؤدي بصورة جماعية، فضلاً عن امتلاكه للحلول الفردية، حيث تجلى ذلك خلال المباراة الأخيرة له أمام شباب الأهلي المتصدر، الذي انتزع منه تعادلاً في الوقت بدل الضائع.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي: سأحاول استغلال الروح المعنوية العالية وسط فريقه في أعقاب تحقيق الفوز على بني ياس في المباراة السابقة، فضلاً عن عدم خسارة نسور خورفكان في آخر 5 مباريات في الدوري، ملمحاً إلى أن كل هذه العوامل تشير إلى أن المباراة ستكون قوية ومثيرة بين الطرفين.

وتابع جوران حديثه قائلاً: جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد ويمتلكون الحماس الكافي للأداء الجيد، الذي يُتيح لهم تحقيق الانتصار، وأكد المدرب أن الغائب الوحيد في صفوف فريقه هو اللاعب فيصل المطروشي بسبب الإصابة،

وفي رده على سؤال يتعلق بثبات تشكيلة الفريق في كل المباريات قال جوران: إن ذلك فرضته عليه النتائج الإيجابية وإنه راض تمام الرضا عن الفريق، مشيراً إلى أنه يحترم العميد، ونكن الاحترام لفريق النصر، لكنه واثق بقدرات فريقي وإمكاناته، وعلى ثقة كبيرة بقدرات لاعبي خورفكان في العودة بنتيجة إيجابية من ملعبة آل مكتوم.

من جانبه توقع اللاعب رامون لوبيز صعوبة المباراة، وقال نعرف قيمة فريق النصر جيداً فضلاً عن خطورة لاعبي فريقه، لكننا أيضاً نتملك عناصر قادرة على الأداء بصورة جيدة وسنؤدي المواجهة بتركيز عال، كما أننا سندخل اللقاء بكل قوتنا بحثاً عن النتيجة، التي ترضي طموحاتنا ويجب علينا أن نؤدي بشكل منظم وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الجهاز الفني.