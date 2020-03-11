الوصل يفتقد "فريقا كاملا" أمام حتا

المصدر: دبي-علي شدهان

يفتقد فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى خدمات "فريق كامل" مؤلف من 11 لاعبا في مباراته الهامة الجمعة أمام مضيفه حتا ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي في حالة نادرة ربما تحدث لأول مرة ليس في دوري الإمارات فحسب، بل في دوريات دول أخرى.

الفريق الكامل

وتضم قائمة "الفريق الكامل" الذي سيفتقده الوصل رسميا في مباراة حتا، سلطان المنذري "حارس مرمى" وعبدالرحمن علي "مدافع" وعلي سالمين "وسط" ومحمد سرور "وسط" ويوسف احمد "مهاجم"، وهم الرباعي الذي يتواصل غياب أعضائه منذ فترة ليست بالقصيرة بداعي الإصابة، قبل أن ينضم الثنائي المؤلف من الألماني تراش "وسط" والأكوادوري غايبور "وسط" إلى قائمة الغياب بداعي الإصابة التي تعرضا لها قبل أيام عدة.

تراكم البطاقات

واكتمل عقد "الفريق الكامل" الذي سيفتقد الوصل خدمات أعضائه الـ 11 في مباراة حتا، بغياب الرباعي المكون من سالم العزيزي "مدافع" وحمد البلوشي "مدافع" وعلي صالح "وسط" والبرازيلي ويلتون سواريز "مهاجم"، وذلك نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

ثقة ريجيكامب

الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، ابدى ثقته العالية بمقدرة فريقه على تجاوز منافسه حتا رغم التأثير الواضح لغياب عدد كبير من نجوم التشكيلة الأساسية للفهود، لافتا إلى أن الوصل ذاهب إلى حتا من اجل حصد النقاط الثلاث، واصفا المنافس بالمميز، داعيا لاعبيه إلى حتمية اللعب بتركيز وثقة طوال المباراة، واستثمار الفرص المتاحة.

وضع استثنائي

وشدد ريجيكامب على أنه ليس من السهل على أي فريق أن يخوض مباراة هامة في بطولة كبرى، وهو يفتقد إلى عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، كاشفا النقاب عن أنه سوف يمنح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة لسد فراغ غياب اللاعبين الأساسيين، مشددا على أنه كمدرب، لم يتوقع أن يمر بمثل هذا الظرف الصعب والوضع الاستثنائي، مجددا تأكيده على أنه لا مفر من خوض التحدي بالمتاح والمتوفر من اللاعبين في نادي الوصل.



