كرونو: النصر سيواجه خورفكان المتوهّج بحذر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شدد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر على صعوبة مواجهة خورفكان، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي، بالنظر إلى المستويات القوية التي يقدمها النسور في الوقت الحالي، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين آخر 5 جولات.

ويلتقي الفريقان بعد غد، على استاد آل مكتوم، ويحتل النصر المركز السابع بـ28 نقطة مقابل 15 نقطة لخورفكان في المركز 12.

ولم يخف مدرب النصر تخوّفه من هبوط مستوى فريقه كلما لعب ضد الفرق التي وصفها بـ"الصغيرة" أو التي تحتل مراكز متأخرة في جدول الترتيب، وهي العقبة التي سيحاول التركيز عليها في إعداد لاعبيه لمواجهة خورفكان حتى يواصل الفريق نتائجه الإيجابية بعد الفوز على الوحدة والتعادل مع شباب الأهلي في الجولتين 17 و18، مؤكدا أن العميد سيلعب بحذر ويدرك ما يجب فعله، حتى يحقق النتيجة المطلوبة.

وقال كرونو: المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق متوهج وقادم من سلسلة إيجابية، كما أننا لا نظهر، أحيانا، بمستوانا الحقيقي عندما نلتقي الفرق الصغيرة، عكس مباريات الديربي أو مواجهات الفرق الكبيرة التي يقدم فيها النصر أداء قويا.

وأوضح المدرب الكرواتي أن خورفكان ظهر بوجه مختلف عن الدور الأول بعد التعاقدات الجديدة، ويملك لاعبين مواطنين أصحاب الخبرة، وهو ما يفرض على النصر اللعب أمامه بجدية والاستعداد له بقوة.

وكشف كونو عن غياب راشد عمر بسبب جمعه 3 بطاقات صفراء، فيما يستعيد لاعبه التشيلي استيبان بافيز الذي أنهى عقوبة الإيقاف، مؤكدا نيته التعويل على خدمات محمد فوزي لأول مرة منذ انضمامه للفريق قادما من الجزيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واعترف مدرب النصر أن فريقه يفتقد ظهيرين مختصّصين خصوصا منذ مغادرة محمود خميس إلى الخدمة الوطنية ولكنه عبر في الوقت نفسه عن رضاه للمستويات التي قدمها كل من راشد عمر ومهند خميس في مهمتهما الجديدة لتعويض هذا النقص