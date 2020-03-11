زاراغوسا: أعشق الهجوم وهدف شباب الأهلي إنهاء الدوري في الصدارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الاسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، جاهزية لاعبيه وتركزيهم على لقاء عجمان بعد غدً الجمعة، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأوضح أنه يعشق كرة القدم الهجومية، كطابع الكرة الاسبانية، وانتماءه لمنطقة كتالونيا.

وقال: "أشكر النادي على اتاحة الفرصة لقيادة الفريق الأول، بعدما نجحت في قيادة فريق الرديف إلى اعتلاء الصدارة، وأتمنى أن أحقق انجاز طيب مع لاعبي الفريق الأول في المرحلة المقبلة، بعدما لاحظت تركيز وجاهزية اللاعبين، وأن نحافظ على تقدمنا الحالي في الدوري".

وأضاف: "طموحي هو طموح الفريق، وهدفنا الفوز بالدوري، ونواجه ضغوط من كافة فرق الدوري، وكلها فرق كبيرة، وأعترف أننا نعاني من الضغوط لكنها أقل من الفرق الأخرى، لأننا في الصدارة منذ أكتوبر الماضي، ولا نهتم بالصدارة الآن، ولكن أن ننهي المسابقة ونحن في الصدارة".

وعن مواجهة عجمان، قال: "نحترم كل الفرق ونتعامل مع المسابقة مباراة بمباراة، ونحن لا نخاف أي فريق، وشاهدت مباريات لعجمان وهو فريق جيد، ونعرف كل شيء عن الفريق، وأتمنى أن نكون جاهزين للمواجهة".

وحول استمراره بالعمل مع الرديف، والتقارب العمري بينه وبين اللاعبين، قال: "أنا أعمل الآن مع الفريق الأول، ولا أستطيع الجمع بين الفريقين، فهذا يتطلب مجهود كبير مني، ونحن نسعى إلى تحقيق لقب دوري الخليج العربي،

وهذا يتطلب مني العمل بتركيز أكبر، وفارق العمل القصير بيني وبين اللاعبين لا يعتبر حاجز عن العمل، واللاعبين يحترمون المدرب بعمله، وليس بالعمر".

وقال: "البرنامج التدريبي واحد في كل المراحل، والمهم أن اللاعبين يدركون أهمية احترام المدرب، والفارق ان فريق 21 سنة، يملك مهارات فنية عالية، فيما يملك لاعبي الفريق الأول، خبرات كبيرة، وسنحاول منح اللاعبين جميعاً الفرصة بما فيهم لاعبي 21 سنة، إلى جانب لاعبي الفريق الأول، ولا يمكن أن أضطر فريق الرديف بالحصول على لاعبين كثيرين من صفوفه".