نادي الوحدة يطبق استراتيجية العمل عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نادي الوحدة الرياضي الثقافي قراراً بتطبيق استراتيجية العمل عن بعد ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 11 مارس وحتى اشعار آخر، وذلك ‏تفاعلاً مع الإجراءات الوقائية والإحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة بالدولة وحرصاً على السلامة العامة.

ويشمل هذا القرار جميع الموظفين التابعين للنادي والشركات التابعة له.

وأكد نادي الوحدة الرياضي الثقافي بأن موظفي النادي بمختلف الإدارات والأقسام في أتم الجاهزية لتطبيق خطة العمل عن بعد ومنظومة العمل في النادي والشركات التابعة له تعتمد على النظم الحديثة في انجاز أعمالها وتعاملاتها.