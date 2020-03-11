يوفانوفيتش يناقش معسكر «الأبيض»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يضع الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للمنتخب الأول، اللمسات الأخيرة على معسكر الأبيض المقبل، خلال اجتماعه مع أعضاء الجهازين الفني والإداري اليوم، حيث سيتم استعراض الأسماء المرشحة لانضمامها لقائمة الأبيض على ضوء متابعة أعضاء الجهاز الفني لمستوى اللاعبين، سواء في الدوري أو الكأس، إذ من المقرر أن يتجمع الأبيض خلال الفترة من 23 إلى 30 الجاري من خلال معسكر يقام في دبي، مع احتمال إقامة تقسيمة مع المنتخب الأولمبي. ويأتي التجمع لتوفير مزيد من التجانس بين اللاعبين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة الأبيض بعد نهاية الجولة 20 من دوري الخليج العربي.