العين والظفرة إلى نهائي الكأس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، محمد محسن

تأهل العين والظفرة إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزهما أمس على حساب الشارقة وبني ياس. وحقق العين فوزاً ثميناً على الشارقة 3-2 في نصف النهائي أمس، على استاد محمد بن زايد.

كانت المبادرة بالتسجيل من جانب الزعيم بهدف مبكّر للمجري جوكاك ق2، ثم أدرك ميلوني التعادل للشارقة ق12.

وسجل العين هدفه الثاني عن طريق إسلام خان ق31، وأضاف كايو كانيدو الهدف الثالث ق38، ونجح كايو لوكاس، مهاجم الشارقة، في تقليص الفارق 3/‏‏2 لصالح العين.

وتأهل الظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على بني ياس1-0، على استاد آل نهيان في أبوظبي، بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليضرب فارس الظفرة موعداً في النهائي مع العين.

وكان الظفرة قد تأهل لنهائي البطولة الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، لكنه خسر 1-2 أمام شباب الأهلي.

وألغى الحكم يحيى الملا قراره باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الظفرة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد العودة لتقنية الفيديو، لتمتد المباراة للأشواط الإضافية.

ونجح البرازيلي دييجو جارديل في تسجيل هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 103 من ركلة جزاء.