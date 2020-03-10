الظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي

المصدر: تبوظبي - محمد صادق- تصوير أحمد بدوان



تأهل الظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على بني ياس بهدف مقابل لا شيء، اليوم، على استاد آل نهيان في أبوظبي، في الدور نصف النهائي من البطولة بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليضرب فارس الظفرة موعداً في النهائي مع العين الذي تأهل على حساب الشارقة.

وكان الظفرة قد تأهل لنهائي البطولة الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه ولكنه خسر 1-2 أمام شباب الأهلي.

سيطر الحذر على أداء الفريقين خلال شوط المباراة الأول في ظل ندرة الفرص من كلا الجانبين.

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء نسبياً في ظل المحاولات الهجومية من الفريقين للتسجيل إلا أن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، قبل أن يلغي الحكم يحيى الملا قراره باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الظفرة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد العودة لتقنية الفيديو، ولتمتد المباراة للأشواط الإضافية.

ونجح البرازيلي دييجو جارديل في تسجيل هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 103 من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الشوط الإضافي الأول لمصلحة سهيل المنصوري الذي تعرض لتدخل قوي من مدافع السماوي ساشا ايفكوفيتش،

فيما حاول بني ياس العودة في النتيجة إلا أن لاعبي الظفرة والحارس خالد السناني استبسلوا في الزود عن مرماهم لتنتهي المباراة بفوز الظفرة وخطف بطاقة التأهل للنهائي.