اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، في تمام الساعة الرابعة من عصر غدا الأربعاء، ورشة عمل الإجراءات الاحترازية الصحية لقطاع كرة القدم في الدولة، بمشاركة كافة الأندية، وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية، ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات.

وتعتبر الورشة هي الأولى ضمن مبادرة «الاجتماعات عن بُعد»، التي أطلقها اتحاد الكرة مؤخراً، ضمن سلسلة مبادراته الخاصة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار باستخدام البرامج الإلكترونية، وأجهزة العرض الحديثة.

وأنهى فريق العمل كافة تحضيراته لإقامة الورشة التي ستتناول شرح كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذها اتحاد الكرة حول التعامل مع الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث سيتم إطلاع المشاركين على إجراءات الوقاية والسلامة والبرمجة الجديدة لمسابقات المراحل العمرية بكافة فئاتها إلى جانب التجمعات الخاصة بالمنتخبات الوطنية والورش والدورات التدريبية و الإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات دوري الخليج العربي.