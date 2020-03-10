بيدرو: لم نغير التشكيلة بالرغم من غياب "لابا"

المصدر: ابوظبي - محمد محسن

أشاد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، بالجهد الذي قدمه لاعبيه، وتحقيق الفوز على الشارقة 3/2 في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس.

وقال لم نغير التشكيلة بالرغم من غياب لابا كودجو بداعي الإيقاف، فقد صمم اللاعبين على اللعب بالخطة الموضوعة، وبمهاجمين، ومشيراً إلا انه يحترم القوانين واللوائح المنظمة، لكن كان يجب ابلاغ النادي بأيقاف لابا، بوقت كاف، وليس قبل مباراة الشارقة ب 24 ساعة، وكان لابا قد تعرض للايقاف من جانب لجنة الانضباط، برفع قميصه، عقب تسجيله هدفاً خلال مباراة فريقه أمام الفجيرة في الجولة الماضية للدوري.

ووصف بيدرو المباراة بأنها عاطفية وكثيرة الأخطاء، وقد خطط فريقه للاستحواذ على الكرة في الشوط الأول ونجح في ذلك وسجل 3 أهداف، في الوقت نفسه، تلقى مرماه هدفين من جانب الشارقة.

وأوضح أن التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة أمر إيجابي في بطولة مهمة، ويسعى إلى حسم اللقب، كما انه يستعد لخوض مباراة مهمة أمام الجزيرة في الدوري، السبت المقبل، ويسعى إلى الوصول إلى صدارة القائمة، وقدر العين وجهازها الفني ان يوضع الفريق تحت الضغوطات لانه فريقه كبير ويسعى إلى احراز الألقاب.