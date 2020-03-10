اوروز أولى صفقات الوصل للموسم الجديد

المصدر: دبي-علي شدهان

تعاقد الوصل رسمياً مع صانع الأرجنتيني نيكولاس اوروز، ليكون أولى صفقات النادي للموسم الجديد، قادماً من نادي رايسينغ الأرجنتيني لمدة موسم واحد، مع أفضلية للوصل في حال توفر القناعة بين الطرفين.

25 عاماً

ويخلف اوروز البالغ من العمر 25 عاماً نظيره الأكوادوري غايبور الذي تنتهي إعارته مع الإمبراطور في نهاية الموسم الجاري.

خطوات تصحيح

وتسعى إدارة الوصل إلى إجراء العديد من الخطوات التصحيحية في فريق النادي الأول لكرة القدم، خصوصاً ما يتعلق باللاعبين سواء الأجانب أو المحليين، أملاً ببلوغ الغاية المنشودة في إعادة البهاء لصورة الوصل المعروفة في أذهان محبيه والقائمين على شؤونه المختلفة.