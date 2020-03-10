تكهنات بعودة رأس الخيمة للهواة

المصدر: متابعة - محمد فضل

راجت أنباء في الشارع الخيماوي حول أحتمال عودة الفريق الأول لكرة القدم برأس الخيمة لمسابقة دوري الهواة من جديد بعد انسحاب دام نحو 3 مواسم في ظل عملية الصيانة والترتيبات التي انتظمت مقر النادي في إشارات تؤكد رغبة النادي في ولوج الموسم الجديد بشكل مختلف الى جانب ما تردد أليوم عن دخول أحد المستثمرين الأجانب على خط العودة من جديد ، وفي المقابل نفى مصدر مُطلع صدور أي قرار حول عودة الخيماوي الى المسابقة والمح ذات المصدر الى أن عودة الفريق الأول لكرة القدم من عدمها ستقرر عقب تشكيل اتحاد كرة القدم رسمياً .