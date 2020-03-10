العين إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: ابوظبي - محمد محسن - تصوير سيف الكعبي

حقق العين فوزاً ثميناً على الشارقة 3/2 في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الليلة على استاد محمد بن زايد، وسيواجه "الزعيم" الفائز من مباراتي بني ياس والظفرة، في نهائي البطولة، وهو النهائي رقم 15 للعين، ليصبح على بعد خطوة واحدة لتحقيق لقبه الثامن في أغلى الكؤوس.

جاء الشوط الأول دون تحفز دفاعي، وسجل به 5 أهداف، وكانت المبادرة بالتسجيل من جانب العين عن طريق هدف مبكر للمجري جوكاك ق2، ومالبث ميلوني ان يدرك التعادل للشارقة ق12.

وبعد فاصل من اهدار فرصتين خطيرتين للملك عن طريق كايو لوكاس، وميلوني، عاقب العين خصمه وسجل هدفه الثاني عن طريق اسلام خان ق31، وأضاف كايو كانيدو الهدف الثالث ق38، ونجح كايو لوكاس مهاجم الشارقة في تقليص الفارق لينتهي الشوط 3/2 لصالح العين.

واتسم الشوط الثاني بقلة الأخطاء والانضباط النسبي، وتبادلات المحاولات لكن دون خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط دون إضافة أهداف.