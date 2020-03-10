الظفرة يعترض على إيقاف مدافعه قبل مواجهة السماوي اليوم

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى



أعترض الظفرة على إيقاف مدافعه عبد الرحمن يوسف قبل ساعات من مواجهة بني ياس مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بعد أن قررت لجنة الإنضباط إيقافه مباراة إضافية وتغريمة 50 ألف درهم، بسبب ما وصفته بالإعتداء على فابيو ليما لاعب الوصل دون كرة في مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة من الدوري والتي كانت سببا في منحه البطاقة الحمراء.

ورفع الظفرة مذكرة رسمية إلى إتحاد كرة القدم يحتج فيها على توقيت الإيقاف مبينا تأثيره السلبي على الفريق، وقال خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن إحتجاج ناديه ليس على العقوبة ولكن على التوقيت الذي يسبق لقاء اليوم، ذاكرا أن اللاعب ضمن عناصر التشكيل الأساسي وأن الجهاز الفني يعتبره أحد ركائزه المهمة وبنى حساباته على مشاركته.

وأضاف: القرار ضرره كبير على الفريق من ناحية فنية ونفسية، لايعقل أن يتم حرمان الفريق من إشراك لاعب في مباراة مهمة بعد التدريب الختامي للقاء.

ولفت المنصوري أن ناديه قدم مذكرة الإحتجاح ولايعرف مصيرها، وقال: نرى أنه من الأفضل تنفيذ العقوبة في بطولة الدوري وعدم حرمان اللعب من المشاركة في مباراة مهمة وبطولة غالية على الجميع، عموما سنرى مايمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة وفي النهاية نحن ملزمون بتنفيذ القرار.