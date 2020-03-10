فوز المري واليماحي والشبيبي بعضوية «المحترفين»

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

اعتمدت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين في اجتماعها، أمس، لانتخاب مجلس إدارتها للدورة الانتخابية الأولى 2020 - 2024، عبدالله الجنيبي رئيساً لمجلس الإدارة وجمال المري نائباً للرئيس بالتزكية وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من حسن المري، «الوصل»، ومحمد اليماحي «كلباء»، وحصلا على 11 صوتاً، وطارق الشبيبي «الجزيرة» وحصل على 8 أصوات، بينما لم يوفق علي الكعبي «العين»، وناصر الظفري «عجمان» وحصلا على 6 أصوات.

ومن المنتظر أن يعلن الجنيبي اختياره عضوين بالتزكية لاحقاً. وشارك في «العمومية» 14 نادياً وترأس اللجنة الانتخابية محمد العامري، وضمت عائشة الكعبي نائبة رئيس اللجنة، وخالد النقبي عضواً.