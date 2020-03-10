الشارقة والعين.. طموح النهائي

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله، العين- طلحة عبدالله

يلتقي العين نظيره الشارقة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي مساء اليوم في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، حفظه الله.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموح بلوغ الدور النهائي أملاً في التتويج بأغلى الألقاب، وتأهل الفريقان بعدما نجح الشارقة في عبور دور المجموعات بتغلبه على حتا بركلات الترجيح 4-3، بينما فاز على اتحاد كلباء في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة في مواجهة العين، بينما جاء تأهل الزعيم بعدما حقق الفوز على دبا الحصن بهدفين نظيفين بالدور ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز الوصل في ربع النهائي بنتيجة 6-5 بعد مباراة مثيرة، ويسعى الشارقة إلى تحقيق مردود طيب في المباراة وخصوصاً أن حظوظه في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي قد تضاءلت نظراً للنتائج التي يحققها الفريق مؤخراً وفارق النقاط الكبير بينه وبين شباب الأهلي المتصدر، ولذا سيركز هدفه على مسابقة كأس رئيس الدولة.

يعاني الشارقة غياب عدد من عناصره المؤثرة وأبرزهم المحترف البرازيلي إيغور كورنادو الذي أكد الجهاز الفني غيابه عن مواجهة العين من دون كشف أسباب الغياب.

نتائج

ويأمل العين بلوغ نهائي أغلى الكؤوس ومن ثم الصعود إلى منصة التتويج للمرة الثامنة في تاريخه، عندما يواجه الشارقة مساء اليوم، وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، وسط أجواء مثالية ومعنويات عالية، بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق أخيراً بالدوري وقلص بموجبها فارق النقاط مع المتصدر إلى ثلاث فقط. كما شهدت التدريبات عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا الفترة الماضية وأبرزهم محمد عبدالرحمن (عجب) الذي شارك في الشوط الثاني من مواجهة الفريق السابقة أمام الفجيرة وظهر بمستوى متميز ما يؤكد جهوزيته لمباراة الليلة، فيما لم تتأكد بصفة أكيدة مشاركة زميله يحيى نادر .

تشكيلة الشارقةحارس المرمى:عادل الحوسنيخط الدفاع:الحسن صالح، شاهين عبد الرحمن، عبد الله غانم، ماركوس ميلونيخط الوسط:ماجد سرور، شوكوروف، كايو، بيريرا، الشحيخط الهجوم:محمد خلفان

تشكيلة العينحارس المرمى:خالد عيسىخط الدفاع:محمد أحمد، شاكر، شيوتاني، سالم عبداللهخط الوسط:بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد عبد الرحمن، عمر يسن، جوجاك.خط الهجوم:جمال معروف