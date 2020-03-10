العنبري: التركيز مطلب أساسي اليوم

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه أتم تحضيراته لمقابلة العين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المسابقة مهمة للفريقين، ونتطلع إلى تقديم مردود طيب في المباراة.

وقال العنبري: من حق الجمهور أن يطالب بالألقاب ونأمل أن نحقق ذلك في لقاء العين بأن نصل إلى النهائي، ومن ثم نتوج باللقب الغالي، ونتطلع إلى أن نكون في قمة التركيز وثقتي كبيرة في اللاعبين وتقديمهم لمردود طيب. وأضاف: نتمنى مثل جماهيرنا وإدارتنا الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة.

وقال العنبري: العين أفضل فريق في الدوري في الفترة الأخيرة بالقوة الهجومية والنتائج الإيجابية، وتعتمد خطتنا على تحقيق التوازن بين خطي الدفاع والهجوم والحذر، ونحن نحترم العين وجميع الفرق.

وتابع: لدينا غيابات بالفريق متمثلة في سالم سلطان وإيغور وسيف راشد، وثقتنا كبيرة في اللاعبين البدلاء، سنلعب كفريق وسندخل المباراة بتوازن وحذر، وأتمنى تقديم مباراة جيدة.