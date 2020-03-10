بيدرو: فرصة التأهل إلى النهائي 50 %

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، أن فرصة التأهل للنهائي متساوية بنسبة 50% بين فريقه ومنافسه الشارقة في المواجهة، التي تجمعهما اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد، لحساب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أول من أمس، للكشف عن استعدادات فريقه للمواجهة: هذه مباراة كؤوس وكل شيء متوقع، ولذلك أعددنا فريقنا لكل الاحتمالات، بما في ذلك ركلات الترجيح، ومن المؤكد أن الفريق الأقل أخطاء سيكون أقرب للفوز.

وأضاف: سعداء بتواجدنا في هذه المرحلة من المسابقة، ونأمل أن نوفق في تحقيق هدفنا وإسعاد جمهور العين، وهذا يتطلب التركيز والقتال طوال زمن المباراة، وبالطبع فهي مباراة مختلفة، لذلك ستكون الخطة مختلفة وعلينا أن نتمركز جيداً في ميدان المواجهة ونلعب بتوازن ونعمل على صناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف، مع احترامنا لمنافسنا الشارقة فهو فريق قوي ولكن فريقنا مكتمل وجاهز للقاء.