بني ياس والظفرة.. حلم اللقب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد استاد آل نهيان بأبوظبي عند الثامنة و40 دقيقة مواجهة قوية التي تجمع بني ياس والظفرة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يدخلها الفريقان بطموح بلوغ المباراة النهائية وحلم التتويج بالبطولة الغالية.

ووصل السماوي إلى نصف النهائي بعد فوزه في دور الستة عشر على الفجيرة 1 - 0 وبذات النتيجة في ربع النهائي على شباب الأهلي، بينما تأهل الظفرة بالفوز على عجمان بركلات الترجيح 9-8 وعلى الجزيرة 2-1، ورفع كل فريق شعار مواصلة الانتصارات في لقاء اليوم الذي يبدو متكافئاً قبل بداية إحداثه على المستطيل الأخضر.

وقال فواز عوانه، لاعب بني ياس: «أطمح للنهائي الثالث في مسيرتي، وأتمنى إسعاد إدارة النادي وكل الجماهير، وإهداءهم فرحة كبيرة.

وأضاف: التأهل إلى النهائي لن يكون بالكلام فقط، بل بالفعل، لهذا أطالب لاعبي بني ياس بالتركيز، ثم التركيز، ثم التركيز». وختم عوانه تصريحاته قائلاً: «نملك الروح المعنوية، وكامل الجاهزية والحماس لخوض اللقاء».

وقال عبد الرحمن يوسف، لاعب الظفرة: هدفنا بلوغ النهائي وتكرار سيناريو الموسم الماضي، والحظوظ متكافئة دائماً في الكأس.. ندرك خطورة بني ياس، والجميع على قلب رجل واحد، والكأس مطلبنا هذا الموسم.

تشكيلة بني ياسحارس المرمى:فهد الظنحاني خط الدفاع:جواو فيكتور، ساشا، خالد العطاس، خميس الحمادي خط الوسط:سلطان الشامسي، فواز عوانة، لويز انتونيو، جون تيبار، ريتشارد الميدا خط الهجوم:خوسيه روبيرتو

تشكيلة الظفرةحارس المرمى:خالد السنانيخط الدفاع:إبراهيم سعيد، مسعود سليمان، عبد الرحمن يوسف عمران الجساسيخط الوسط:عصام العدوة، خالد الدرمكي، محمد الزعابي، خالد باوزير، ديجو جارديل.خط الهجوم:جواو بيدرو