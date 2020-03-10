دور الـ 16 لخماسيات «دبي القضائي» الأحد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينطلق الأحد المقبل دور الـ 16 لخماسيات كرة القدم، التي ينظمها معهد دبي القضائي ويلعب فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع التميمي للمحاماة ، والقيادة العامة لشرطة دبي مع ديوان صاحب السمو الحاكم، والإدارة العامة للدفاع المدني مع دائرة الأراضي ، وهيئة الطرق والمواصلات مع مطارات دبي، وتعاونية الاتحاد مع الإدارة العامة للإقامة، وبلدية دبي مع النيابة العامة، ودائرة الشؤون الإسلامية مع جمارك دبي، واقتصادية دبي مع هيئة تنمية المجتمع .

وأشاد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي بنجاح الدور الأول للخماسيات والتي شهدت مستوى عالياً، وهو ما انعكس على تسجيل اللاعبين عدداً هائلاً من الأهداف، وقال: من خلال رصد أداء الفرق، يتبين مدى التقدم الذي أحرزه اللاعبون مقارنة مع الدورات السابقة، ونتوقع أن تكون المراحل التالية من البطولة أكثر احترافية، وستستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير.

وكانت مباريات الدور الأول شهدت تسجيل 251 هدفاً، عن طريق 109 لاعبين في 33 مباراة، بواقع 7.606 أهداف للمباراة الواحدة. وتصدر قائمة الهدافين سعيد الظاهري من القيادة العامة لشرطة دبي بواقع 14 هدفاً، يليه كل من هشام المنتصر من القيادة العامة لشرطة دبي ونزار بسام من بلدية دبي، برصيد 11 هدفاً.