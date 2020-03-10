عقوبات من «انضباط الكرة» ضد لابا وخميس

المصدر: ( دبي ـ العوضي النمر )

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس إيقاف لابا كودجو لاعب العين، مباراة واحدة وتغريمه ألفي درهم لرفعه قميصاً به عبارات وصور عقب تسجيله هدفاً خلال مباراة فريقه أمام الفجيرة بالجولة 18 للدوري، كما تم إيقاف عبد الرحمن خميس لاعب الظفرة مباراة وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب الوصل فابيو دي ليما خلال مباراة الفريقين بالجولة نفسها، وغرمت اللجنة نادي خورفكان 200 ألف درهم لمخالفته لوائح الاتحاد بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد المسماري دون مخاطبة الاتحاد خلال المدة القانونية.

وأكد المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة أن اللجنة عاقبت لابا بناء على تقرير الحكم ومشاهدة الواقعة من خلال شريط المباراة.