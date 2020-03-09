"العمومية الانتخابية" تختار مجلس إدارة رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي: محمد محسن - تصوير: أحمد بدوان

أجرت الجمعية العمومية الانتخابية اليوم عمليات الاقتراع على انتخاب مجلس إدارة رابطة المحترفين للدورة 2020/2024 بنادي الضباط بالعاصمة أبوظبي، وذلك بمشاركة مندوبي 14 نادِ محترف. وترأس اللجنة الانتخابية محمد العامري، وعائشة الكعبي نائبة رئيس اللجنة، وخالد سعيد النقبي عضو لجنة الانتخابات.

وحسم عبدالله ناصر الجنيبي منصب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وجمال حامد المري لمنصب نائب الرئيس "بالتزكية" وفاز بمجلس إدارة الرابطة، 3 أعضاء طبقاً لاختيارات مندوبي الأندية. حيث فاز كل من حسن طالب المري، "الوصل"، ومحمد عبيد اليماحي "اتحاد كلباء" وحصلا على 11 صوتاً، وطارق علي الشبيبي "الجزيرة" وحصل على 8 أصوات، بينما لم يوفق علي سعيد الكعبي "العين" وناصر الظفري "العين" وحصلا على 6 أصوات، ومن المنتظر ان يعلن رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالله ناصر الجنيبي عن اختياره عضوين بالتزكية لاحقاً، وفق اللائحة.

جانب من انتخابات الجمعية العمومية للدورة 2020/2024 لمجلس إدارة رابطة المحترفين. حيث يختار كل ناد 3 أسماء من المرشحين. وفاز بالتزكية عبدالله ناصر الجنيبي بمنصب رئيس رابطة المحترفين، وجمال حامد المري في منصب نائب الرئيس@uaefa_ae#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CMR3g2KCNS — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 9, 2020