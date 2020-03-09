الانضباط توقف لاعب العين لابا مباراة وتغرمه ألفي درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد في دبي لاعب العين لابا كودجو ، بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه ألفي درهم لرفعه قميصا به عبارات وصور عقب تسجيله هدفاً خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفجيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي .

كما عاقبت اللجنة لاعب الظفرة عبد الرحمن يوسف خميس بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب الوصل فابيو دي ليما خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري.

وعاقبت اللجنة أيضا نادي خورفكان بتغريمه 200 ألف درهم لمخالفته لوائح الاتحاد بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري دون مخاطبة الاتحاد خلال المدة القانونية وفقا للوائح المتبعة.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي إن اللجنة عاقبت لاعب العين كودجو بناء على تقرير حكم المباراة وذلك بعد مشاهدة الواقعة من خلال شريط المباراة وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها اللاعب بهذا التصرف بعد قيامه سابقا بتصرف مماثل أيضا برفعه قميصا عليه صور وعبارات".

وأضاف الزيودي" بالنسبة للعقوبة الموقعة على نادي خورفكان وهى بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة وذلك لمخالفة النادي البند " 28" من المادة" 11 " التعميم السنوي رقم " 1" لأوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 "، إذ تنص المادة على أنه يجب على أي ناد عند قيامه بإنهاء عقد لاعب سواء كان بإرادته منفرداً أو باتفاق أن يقوم بإدخال قرار إنهاء العقد على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة خلال 6 أيام من تاريخ قرار الإنهاء إلا أن نادي خورفكان قام بإنهاء عقدي اللاعبين منفرداً ثم قام بعد ذلك بإرسال القرار للاتحاد بالبريد العادي ثم بعد ذلك قام بإدخاله في النظام الإلكتروني للاتحاد بعد مرور نحو ستة أشهر على قرار إنهاء عقدي اللاعبين".