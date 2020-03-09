رابطة المحترفين تجري تعديلات على مواعيد المباريات

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

وفقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، بتأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الجولتين الرابعة والخامسة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهري مارس ويونيو، قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات على مواعيد مباريات مسابقة دوري الخليج العربي لتقام الجولة 20 يومي 19 و20 من مارس الجاري، تليها الجولة 21 يومي 3 و 4 أبريل المقبل، ثم الجولة 22 يومي 9 و10 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة 23 يومي 16 و 17 أبريل.

وسيتم تحديد الأيام الخاصة بالجولات الأخيرة حسب موقف الفرق المتنافسة على المسابقة و الهبوط لدوري الدرجة الأولى.