الجزيرة الأكثر انضباطاً والأقل أخطاءً

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

تصدر الجزيرة قائمة الفرق الأكثر انضباطاً في الملعب في مسابقات الموسم حيث ارتكب لاعبوه 196 خطأ فقط، مقابل 301 خطأ للوحدة الذي احتل صدارة الفرق الأكثر ارتكاباً للأخطاء.

وجاء في المركز الثاني على صعيد الأقل ارتكاباً للأخطاء فريق خورفكان بـ204 أخطاء، بينما جاء الفجيرة في المركز الثالث بـ228 خطأ مرتكباً، وحل الشارقة رابعاً بـ246 خطأ، بينما ارتكب النصر 249 خطأ، والوصل 255 خطأ، وعجمان 257 خطأ، والعين 259 خطأ، واتحاد كلباء 260 خطأ، وشباب الأهلي 265 خطأ، وحتا 272 خطأ، والظفرة 278 خطأ، وبني ياس 291 خطأ.

البطاقات الصفراء

وتصدر النصر قائمة الفرق الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء بـ43 بطاقة، تلاه الوصل بـ40 بطاقة، ثم بني ياس بـ39 بطاقة، و37 بطاقة لكل من شباب الأهلي وعجمان، وحتا 36 بطاقة، والوحدة 32 بطاقة، و31 بطاقة لكل من اتحاد كلباء والفجيرة، و30 بطاقة للظفرة، وللجزيرة 28 بطاقة، و25 بطاقة للشارقة و23 بطاقة لخورفكان، في حين جاء العين في المركز الأخير على صعيد الأندية الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء بـ20 بطاقة.

البطاقات الحمراء

واحتل الظفرة صدارة الفرق الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء بـ6 بطاقات، وجاء بني ياس في المركز الثاني بـ5 بطولات، ثم الفجيرة بـ4 بطاقات في المركز الثالث، و3 بطاقات لكل من: اتحاد كلباء، العين، الوصل، وشباب الأهلي، وبطاقتين لكل من: الشارقة، الوحدة، النصر، عجمان، وحتا، وحل الجزيرة في المركز الأخير حيث حصل لاعبوه على بطاقة حمراء واحدة.