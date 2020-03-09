«كواترو» يضمن تأهله لدوري الدرجة الأولى

المصدر: (عجمان- ياسر قاسم)

ضمن فريق كواترو تأهله لدوري الدرجة الأولى قبل جولتين من الختام، وذلك بعد فوزه، مساء أول من أمس، على «سبورت سابورت» بهدف، ضمن الجولة 16 لدوري الدرجة الثانية، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، جاء تأهل كواترو بعد تعادل صاحب المركز الثاني الفلاح مع الحزم من دون أهداف ليصل رصيد الفلاح إلى 30 نقطة بينما تعثر الموج صاحب المركز الثالث وخسر بخماسية من يونايتد، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 26 نقطة ويحل يونايتد صاحب الـ27 نقطة في المركز الثالث.

وبهذه النتائج يعتبر كواترو أول المتأهلين لدوري الدرجة الأولى، حيث يبتعد عن صاحب المركز الثالث بـ8 نقاط، وتبقت جولتان يسعى خلالهما كواترو لضمان المركز الأول والتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية في موسمه الأول.

يذكر أن لوائح دوري الدرجة الثانية تتضمن تأهل صاحبي المركز الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى، بعد استيفاء المعايير والشروط الخاصة بمسابقة الدرجة الأولى.