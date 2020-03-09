محمد اليماحي: كلباء يدفع ضريبة رئاستي للجنة الحكام سابقاً

المصدر: كلباء - محمد فضل

أبدى محمد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء امتعاضه من تكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات دوري الخليج العربي، مبدياً تساؤله ما إذا كان هناك تعمد على ناديهم، وذلك من واقع ما يحدث من أخطاء تحكيمية تجاهه تحديداً، وقال: لو عملنا إحصائيات نجد بأن المتضرر بنسبة 90 % هو كلباء، كما تساءل هل ما يتعرض له النمور بسبب أني توليت في فترة سابقة رئاسة لجنة الحكام واليوم أدفع تلك الضريبة، لافتاً إلى أن أخطاء الحكام باتت أضحوكة حتى للفرق المنافسة والجمهور.

كما كشف نائب رئيس شركة كرة القدم، بأنه سبق وأن ذكر، أن التحكيم في خطر وعلى أعضاء لجنة الحكام مراجعة التعيينات ومنح قضاة الملاعب «دشاً بارداً» على حد قوله وذلك تجنباً لما يحدث في الأمتار الأخيرة من المسابقة وأهمية المباريات المقبلة لفرق الصدارة والهبوط، وقال: لا بد من أن يكون الحكام على درجة كبيرة من التركيز، وأن تحظى تقنية الفيديو باهتمام أكبر، منوهاً إلى أن حكم مباراة كلباء ضد الجزيرة احتسب ركلة جزاء من وحي خياله.

من جانبه غرد علي كانو رئيس شركة كرة القدم باتحاد كلباء عبر تويتر وقال: نقترح مع بداية كل دوري أن تعد رزنامة مسبقة يتم عبرها وضع ترتيب الفرق وتحديد البطل والهابط وتوزع القائمة على الأندية حتى لا تتعب نفسها في الإعداد وصرف المبالغ في اللاعبين والمدربين ، هذا مجرد اقتراح فكروا فيه أثابكم الله وارحموا الأندية والجماهير، وتابع: كانت أخطاء التحكيم قبل الفار جزءاً من اللعبة وبعد الفار أصبحت «لُعبة».