زراغوسا في مهمة حصد 24 نقطة مع شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أمام الإسباني جيرارد زراغوسا، مدرب فريق تحت 21 سنة بنادي شباب الأهلي، مهمة محددة بعدما تولى تدريب الفريق الأول لـ«فرسان دبي» خلفاً للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، والذي تم الإعلان عن إقالته رسمياً في الساعات الأولى من صباح أمس، إذ سيكون المدرب الجديد، مطالباً بالقتال لإنقاذ 24 نقطة متبقية من عمر مسابقة دوري الخليج العربي، من دون انتظار نتائج الآخرين، لتجنب خروج الفريق «صفر اليدين» من الموسم الحالي، بعدما انتهى مشوار أروابارينا، بعد فترة عمل استمرت 525 يوماً، وخاض فيها مع «فرسان دبي»، 4 مباريات نهائية، وحقق لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، ليشارك الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

مشوار

وخلال هذا المشوار، قاد أروابارينا الفريق في 49 مباراة، بداية من الفوز على دبا الفجيرة 1-0 يوم 19 في الدوري، بعدما قاد المدرب الوطني محمد جلبوت، الفريق يوم 14 من الشهر نفسه، للفوز على عجمان 2-1 في تمهيدي كأس المحترفين، وودع «فرسان دبي» وهم في صدارة دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، في الوقت الذي نجح فيه زراغوسا، في قيادة الفريق إلى صدارة ترتيب دوري الرديف برصيد 45 نقطة هذا الموسم، وبفارق 6 نقاط عن العين بالمركز الثاني، و10 نقاط عن الجزيرة الثالث.

وأضاع شباب الأهلي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، فرصة التتويج بكأس سوبر الخليج العربي، ولقب كأس رئيس الخليج العربي، وقبلها أضاع المدرب نفسه مع الوصل، فرصة الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم قبل الماضي، ومع هذا، تمكن المدرب من إنهاء الموسم الماضي، وهو بالمركز الثاني بدوري الخليج العربي، رغم توليه المسؤولية وقتها والفريق في وضع سيئ للغاية، بل كان قريباً من إمكانية اقتناص الدرع حتى الجولات الأخيرة.

عودة

جاءت إقالة أروابارينا في محاولة من إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، لإعادة الفريق إلى طريق النتائج الإيجابية، بعد سقوط «فرسان دبي»، في سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ إنه خلال 10 مباريات خاضها في العام الجاري 2020، حقق شباب الأهلي الفوز في 4 مباريات فقط، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وذلك في بطولات دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، لتكون نتائج المدرب الأرجنتيني، أقل كثيراً من بدايته الجيدة مع الفريق، حتى إن الفريق لم يحصل سوى على 8 نقاط فقط من 15 نقطة متاحة في مبارياته التي خاضها في الدور الثاني لدوري المحترفين.