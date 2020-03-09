«فيفا» يعلن مواعيد التصفيات اليوم

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيعلن مواعيد جديدة لمباريات تصفيات المونديال ونهائيات آسيا ، اليوم في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا، وشهدت دبي أمس اجتماع ممثلي الاتحادات الأعضاء بمنطقة غرب آسيا مع الاتحاد القاري، وتم تقديم مجموعة من الاقتراحات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال، بعد تأجيل مباريات الجولة الثالثة، وطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات التعاون من أجل استكمال مباريات دور المجموعات فيما سيتم ترحيل موعد مباريات ربع النهائي إلى سبتمبر، وقبل النهائي إلى 14 و15 أكتوبر ذهاباً و28 و29 من الشهر نفسه إياباً، على أن يقام الدور النهائي في موعده بلا تغيير.