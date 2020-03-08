دبا الحصن يستغنى عن مدربه البلوشي ويعين فتحي سليم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أقال دبا الحصن مدربه المواطن سليمان البلوشي بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري الأولى والتعادل أمس أمام الحمرية سلبياً ضمن الجولة ال16 من دوري الهواة وقررت إدارة النادي إعادة تعيين مدرب الطوارئ المصري فتحي سليم ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

كما تم الاستغناء عن مساعد البلوشي الكابتن عارف شلنك، ويعد البلوشي الضحية التاسعة في دوري الدرجة الأولى منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي بعد أن رحل كل من عيد باروت مدرب الإمارات ومحمد الخديم وسيرجيو مدربي دبا الفجيرة إلى جانب عبد الغني المهري مدرب مصفوت والتونسي طارق الحضيري مدرب التعاون وإبراهيم بفود مدرب مسافي و التونسي يسري بن كحلة إلى جانب استارفيتش مدربا العروبة، وتبقى فقط ثلاثة مدربين على رأس عملهم هم المصري طارق السيد مدرب البطائح، والتونسي غازي الغرايري مدرب الحمرية، والصربي رد راغ مدرب العربي القيواني .