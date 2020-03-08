أروابارينا.. 4 نهائيات ولقبين لشباب الأهلي في 525 يوماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انتهى مشوار الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مع شباب الأهلي، بعد فترة عمل استمرت 525 يوماً وتحديداً منذ 12 أكتوبر 2018، وخاض خلالها مع "فرسان دبي"، 4 مباريات نهائية، وحقق لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، ليشارك الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

وأضاع فرصة التتويج بكأس سوبر الخليج العربي، ولقب كأس رئيس الخليج العربي في الموسم الجاري، وقبلها أضاع مع الوصل فرصة الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم قبل الماضي، وتمكن من إنهاء الموسم الماضي، وهو بالمركز الثاني بدوري الخليج العربي، ورحل عن "فرسان دبي"، وهم في الصدارة برصيد 40 نقطة.

وجاءت الإقالة في محاولة من إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، لإعادة الفريق إلى طريق النتائج الإيجابية، بعد سقوط "فرسان دبي"، في سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ أنه خلال 10 مباريات خاضها خلال العام الجاري 2020، حقق شباب الأهلي الفوز في 4 مباريات فقط، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وذلك في بطولات دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، لتكون نتائج المدرب الأرجنتيني، أقل كثيراً من بدايته الجيدة مع الفريق، حتى أن الفريق لم يحصل سوى على 8 نقاط فقط من 15 نقطة متاحة في مبارياته التي خاضها في الدور الثاني لدوري المحترفين.

وعندما تولى أروابارينا، المسؤولية خلفاً للمدرب التشيلي سييرا، أعاد الهيبة إلى شباب الأهلي، وقاده للمنافسة على جميع ألقاب الموسم الماضي، وأنتزع صدارة دوري المحترفين هذا الموسم قبل نهاية الدور الأول، وبفارق كبير من النقاط، قبل أن يتقلص الفارق بينه في الصدارة، والعين في الوصافة برصيد 37 نقطة، أي أن الفارق أصبح 3 نقاط فقط، بعدما كان الفارق 8 نقاط بين الفريقين عقب نهاية الجولة الثانية عشر، إذ كان شباب الأهلي وقتها متصدراً برصيد 29 نقطة وبات صراع التنافس على القمة في الجولات المقبلة أشد صعوبة.

الجدير بالذكر أن أروابارينا لعب لفرق عدة قوية، من أهمها بوكا جونيورز الأرجنتيني، وفياريال الإسباني، وأيك أثينا اليوناني، كما مثَّل المنتخب الأرجنتيني الأول في ست مباريات خلال 12 عاماً، واعتزل اللعب عام 2011، واتجه مباشرة إلى التدريب، أما المدرب الجديد لشباب الأهلي، فهو الاسباني جيرارد زراغوسا، مدرب فريق تحت 21 سنة بنادي شباب الأهلي، والذي نجح في قيادة الفريق إلى صدارة ترتيب دوري الرديف برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن العين بالمركز الثاني، و10 نقاط عن الجزيرة الثالث.