تغريدات القاسمي تقسو على صالح

أثارت ركلة الجزاء التي احتسبها حكم مباراة كلباء والجزيرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث اتفق الجميع بأن قرار الحكم سلطان محمد صالح لم يكن موفقاً.

ونشر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس نادي اتحاد كلباء عدة تغريدات على تويتر جاء فيها: «بعيداً عن نتيجة المباراة أتساءل ما الذي يُريده القائمون على رياضتنا؟ إن كان هدفكم الارتقاء باللعبة فأنتم أبعد ما تكونون عن ذلك في ظل تحكيم فاشل ظالم كهذا، ومن أخلاقيات الرياضة تأتي العدالة ومتى ما فُقِدت فلا تطور يُرتجى».

وتابع هيثم القاسمي تغريداته بالقول: أيُ ضمير يمتلكه ذاك الحكم؟ وهو يُصر بكل ما أوتيَ من صلاحية لرسم نتيجة المباراة، أليس في ذلك إساءة لكرة الإمارات ودورينا الذي تراجع كثيراً في الترتيب الآسيوي جرّاء الصمت على مثل هذه التصرفات الغير مكترثة بسمعته، وزاد: بأمثال هذا الحكم ستنحدر رياضتنا للحضيض. فالرياضة عدالة لا محاباة.