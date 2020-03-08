جمهور خورفكان يوثّق افتتاحية الملعب

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

على الرُغم من قرار حظر الجمهور احترازياً وبشكل مؤقت من دخول ملاعب دورينا خوفاً من تفشي وباء فايروس «كورونا» إلا أن جماهير خورفكان العاشقة لفريقها لم تفوّت فرصة افتتاح ملعبها الجديد، بعد أن حُرمت من حضور أهم مباريات الموسم.

لكن أنصار النسور وعقب نهاية المباراة أمام بني ياس هرعوا سريعاً نحو ساحة ملعب صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، وذلك عقب تحقيق نتيجة الفوز على السماوي بنتيجة 2-1 ليحتفلوا مع اللاعبين، وانتظر أنصار النادي خروج نجوم الفريق من غرفة تبديل الملابس ليحيوهم واحداً تلو الآخر.

وكان كل من اللاعب رامون لوبيز صاحب الهدفين في مرمى الحارس الظنحاني إلى جانب فهد حديد نجم المباراة، وكذلك مدرب الخور الصربي غوران قد حظوا بعاصفة من التصفيق لحظة خروجهم من بوابة الملعب وردد الجمهور أهازيج وأغنيات تمجد اللاعبين وترفع من معنوياتهم بل وحاول بعض منهم حمل اللاعبين على الأعناق بعد أن حقق فريقهم الفوز الثالث خلال مرحلة الإياب ووصول نسور خورفكان إلى النقطة 15 منها 11 نقطة في المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي بالفوز على الشارقة والجزيرة وبني ياس والتعادل أمام حتا والفجيرة ليتخلوا عن المركز الأخير مقتربين أكثر نحو النجاة من الهبوط.